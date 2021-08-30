Песков оценил инициативу Шойгу построить новые города

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу о новых городах в Сибири.
По словам представителя Кремля, предложение является очень важным.
"Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Шойгу заявил о необходимости создать в Сибири несколько городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами.
Также глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
Позже стало известно, что первый из новых крупных городов, которые появятся в Сибири, будет построен на границе двух регионов. Город планируется возвести в районе границы Красноярского края и Хакасии.
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