Шойгу назвал возможные места для строительства новых городов в Сибири

Фото: kremlin.ru

Новые сибирские города можно построить в Иркутской области и Красноярском крае – в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. Об этом в интервью РБК рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника", – сказал он.

По словам Шойгу, на этой территории есть все возможности для добычи и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, подчеркнул глава Минобороны, в этом же районе можно создать кластер для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия – "Алюминиевая долина".

"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья", – добавил Шойгу.

Вокруг Лесосибирска могут создать кластер "Лес и строительные материалы", уточнил министр обороны РФ.

С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН. Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку, подчеркнул официальный представитель Кремля, развитие страны требует появления новых центров и городов.