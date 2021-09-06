Шойгу назвал возможные места для строительства новых городов в Сибири

Фото: kremlin.ru
Новые сибирские города можно построить в Иркутской области и Красноярском крае – в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. Об этом в интервью РБК рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника", – сказал он.
По словам Шойгу, на этой территории есть все возможности для добычи и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, подчеркнул глава Минобороны, в этом же районе можно создать кластер для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия – "Алюминиевая долина".
"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья", – добавил Шойгу.
Вокруг Лесосибирска могут создать кластер "Лес и строительные материалы", уточнил министр обороны РФ.
С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН. Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку, подчеркнул официальный представитель Кремля, развитие страны требует появления новых центров и городов.
Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там крупные города
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