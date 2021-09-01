Шувалов оценил предложение о переносе столицы из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов считает, что перенос российской столицы не приведет к изменению жизни в Москве. Об этом он заявил на марафоне "Новое знание".

"К переносу столицы никак не отношусь. Я сколько живу, столько помню, что вот было бы хорошо перенести куда-нибудь столицу или функции столичных ведомств по разным городам разнести. Может быть, будет когда-нибудь такое решение, а может, и не будет, не знаю. От этого Москва не изменится", – отметил Шувалов.

Он также добавил, что столица накопила достаточно сил для дальнейшего развития и притяжения заинтересованных россиян.

"Это большая экономика, это очень большая экономика. Сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к этим скоростям. Питер – тоже большая экономика, там другие скорости, там другие ценности, туда поедут другие люди", – уточнил Шувалов.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Он считает, что в этом регионе нужно строить новые наукограды, промышленные и экономические центры.

Некоторые депутаты идею поддержали. Однако эксперты считают, что в ближайшем будущем Москва столичный статус не потеряет.

Ранее SuperJob провел опрос, в результате которого выяснилось, что 22 процента россиян поддерживают идею переноса столицы в Сибирь со строительством в данном регионе пяти новых городов. По их мнению, такие шаги помогут экономическому и демографическому развитию Сибири.