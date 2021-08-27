В Госдуме предложили добавить в календарь праздников День Сибири

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от партии КПРФ Олег Смолин предложил установить в календаре новую памятную дату – День Сибири. Праздник предлагается отмечать 8 ноября, сообщает РИА Новости.

"Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин инициативу не поддержал. В заключении правительства РФ говорится, что законопроект не содержит комплексной оценки финансовых последствий при реализации инициативы.

Ранее в Госдуме предложили отменить в стране минимальный размер оплаты труда, утверждая что опираться нужно на прожиточный минимум.