В Госдуме предложили добавить в календарь праздников День Сибири

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы от партии КПРФ Олег Смолин предложил установить в календаре новую памятную дату – День Сибири. Праздник предлагается отмечать 8 ноября, сообщает РИА Новости.
"Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кабмин инициативу не поддержал. В заключении правительства РФ говорится, что законопроект не содержит комплексной оценки финансовых последствий при реализации инициативы.
Ранее в Госдуме предложили отменить в стране минимальный размер оплаты труда, утверждая что опираться нужно на прожиточный минимум.
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