В ГД оценили планы по изменению модели ЕГЭ по всем предметам

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление Рособрнадзора о планах поменять модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Об этом сообщает RT.

По его словам, инициативу в Думе приветствуют, но окончательная оценка будет дана в зависимости от изменений, которые будут внесены. Смолин напомнил, что в экзамен уже внесли многие корректировки.

"Мы настаивали, чтобы из ЕГЭ были исключены тестоподобные задания. Они почти исключены. Мы настаивали, чтобы естественные науки были приближены к классическим контрольным работам. В значительной степени это сделано", – отметил он.

Смолин считает, что нужно продолжать работать в этом направлении. К примеру, полагает он, ЕГЭ по литературе можно было бы принимать в форме устного экзамена или сочинения.

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что по итогам прошедшей приемной кампании министерство хочет проанализировать ЕГЭ на предмет роста числа стобалльников.