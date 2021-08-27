В России предложили отменить МРОТ

Фото: depositphotos/veranis

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев выступил с предложением отменить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает URA.RU.

Он выразил мнение, что вместо МРОТ опираться нужно на прожиточный минимум.

"Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его", – сказал депутат.

По его словам, зарплаты в любом случае не должны быть ниже уровня прожиточного минимума.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей.

Их инициатива предполагает увеличение размера минимальной зарплаты с 1 января 2022 года.

По оценкам авторов идеи, для ее реализации в следующем году потребуется дополнительно 1 162,5 миллиарда рублей.

