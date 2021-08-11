В ФНПР оценили возможность увеличения МРОТ

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В Федерации независимых профсоюзов России оценили возможное увеличение минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.

Замглавы ФНПР Александр Шершуков заявил, что темпы повышения минимального размера оплаты труда нужно обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что в целом Федерация выступает за повышение МРОТ, поскольку нынешний размер минимальной зарплаты является низким.

До этого оценил инициативу первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Он заявил, что ее реализация на данном этапе представляется маловозможной, поскольку требует чрезвычайно крупных трат.

При этом Шхагошев выразил надежду, что данное предложение депутатов от ЛДПР является детально проработанным и не имеющим отношения к предстоящим думским выборам.

Повысить МРОТ до 20 тысяч рублей предложили депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Их инициатива предполагает увеличение размера минимальной зарплаты с 1 января 2022 года.

По оценкам авторов идеи, для ее реализации в следующем году потребуется дополнительно 1 162,5 миллиарда рублей.