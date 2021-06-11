В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

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В 2022 году прожиточный минимум в России составит 11 950 рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru", – говорится в сообщении.
Уточняется, что прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, который рассчитывает Росстат.
В министерстве уточнили, что, по данным Росстата, в прошлом году медианный доход составил 27 036 рублей. Данный показатель на 2,5% выше значений 2019 года, а также на 1,6% выше прогнозных величин. Медианная заработная плата в 2020 году сложилась в размере 32 422 рублей, что на 6,4% выше показателей 2019 года.
"Увеличение минимального размера оплаты труда ведет к росту медианных доходов в последующие периоды. Рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", – пояснили в Минтруде.
Ранее тележурналист Евгений Попов прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию, заявив о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза. По его мнению, такое решение положительно повлияет на уровень жизни россиян и даст ощутимое изменение в борьбе с бедностью.
Кабмин РФ установил прожиточный минимум в России на 2021 год
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