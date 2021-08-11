В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей

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Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду, 11 августа, планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.

Документ в своем телеграм-канале опубликовал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Установить минимальный МРОТ в размере 20 тысяч рублей предлагается с 1 января 2022 годы. По мнению парламентариев, применение введенного ранее нового механизма расчета минимального размера оплаты труда, не привело к существенному увеличению.

Среди причин авторы документа указывают выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, которое "ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель", а также низкий уровень медианной зарплаты, "отличающейся от средней зарплаты по стране".

"Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году – 51 352 рубля), то МРОТ в 40–50% должен был бы составлять 20,5–25,7 тысяч рублей в месяц", – говорится в пояснительной записке.

По оценкам авторов инициативы, для ее реализации в следующем году потребуется дополнительно 1 162,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в РФ. Согласно принятому ранее законопроекту, минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Эта сумма составляет 42% величины медианной зарплаты за 2020 год.