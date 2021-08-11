В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реализация инициативы ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловозможной, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Об этом сообщает газета "Известия".

Он пояснил, что повысить размер МРОТ до таких размеров на данном этапе практически нереально, поскольку это потребует чрезвычайно крупных трат. При этом Шхагошев выразил надежду, что данное предложение депутатов от ЛДПР является детально проработанным и не имеющим отношения к предстоящим думским выборам.

Парламентарии от КПРФ и "Справедливой России", в свою очередь, выступили за повышение минимального размера оплаты труда.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду, 11 августа, планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.

Установить минимальный МРОТ в размере 20 тысяч рублей предлагается с 1 января 2022 года. По оценкам авторов инициативы, для ее реализации в следующем году потребуется дополнительно 1 162,5 миллиарда рублей.