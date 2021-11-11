Экономист рассказал, как сохранить и увеличить рублевые сбережения

Фото: Depositphotos/valphoto
В условиях высокой инфляции главным вопросом для инвестора в вопросе рублевых сбережений становится их сохранность и доходность. О том, как не потерять и увеличить свои накопления, в беседе с агентством "Прайм" рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"С учетом раскручиваемого маховика инфляции реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно отличается, <...> однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг..." – объяснил экономист.
Он отметил, что для неопытных инвесторов банки и инвестиционные компании предлагают защиту капитала в случае его вложения в сложные финансовые инструменты, например в паи биржевых инвестиционных фондов. Однако если речь идет о доходности, то следует обращать внимание на долевые инструменты: в случае смешанных фондов облигаций и акций можно рассчитывать на 15–20% годовых.
Кроме того, увеличить сбережения позволит открытие индивидуальных инвестиционных счетов, с их помощью можно ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от вложенной суммы, которая не должна суммарно превышать 400 тысяч рублей.
Говоря о других способах инвестирования, Казанский вспомнил недвижимость. По его словам, вкладываться в нее сейчас не лучшее время, так как на рынке наблюдается падение цен: прежде всего это касается студий и однокомнатных квартир. То же самое касается покупки золота: сейчас фонды обещают доходность по данному металлу до 9,5% годовых, однако за последний год его цена упала на 3,5%.
Ранее президент-председатель "Открытия" Михаил Задорнов рассказал, что при формировании накоплений россиянам стоит избегать трех распространенных ошибок. Речь идет о боязни риска. По его словам, важно формировать инвестиционный портфель из инструментов с разной степенью защиты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: