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Общество

15:08

Экономист рассказал, как сохранить и увеличить рублевые сбережения

общество финансы

Фото: Depositphotos/valphoto

В условиях высокой инфляции главным вопросом для инвестора в вопросе рублевых сбережений становится их сохранность и доходность. О том, как не потерять и увеличить свои накопления, в беседе с агентством "Прайм" рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"С учетом раскручиваемого маховика инфляции реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно отличается, <...> однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг..." – объяснил экономист.

Он отметил, что для неопытных инвесторов банки и инвестиционные компании предлагают защиту капитала в случае его вложения в сложные финансовые инструменты, например в паи биржевых инвестиционных фондов. Однако если речь идет о доходности, то следует обращать внимание на долевые инструменты: в случае смешанных фондов облигаций и акций можно рассчитывать на 15–20% годовых.

Кроме того, увеличить сбережения позволит открытие индивидуальных инвестиционных счетов, с их помощью можно ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от вложенной суммы, которая не должна суммарно превышать 400 тысяч рублей.

Говоря о других способах инвестирования, Казанский вспомнил недвижимость. По его словам, вкладываться в нее сейчас не лучшее время, так как на рынке наблюдается падение цен: прежде всего это касается студий и однокомнатных квартир. То же самое касается покупки золота: сейчас фонды обещают доходность по данному металлу до 9,5% годовых, однако за последний год его цена упала на 3,5%.

Ранее президент-председатель "Открытия" Михаил Задорнов рассказал, что при формировании накоплений россиянам стоит избегать трех распространенных ошибок. Речь идет о боязни риска. По его словам, важно формировать инвестиционный портфель из инструментов с разной степенью защиты.

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