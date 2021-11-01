Аналитики спрогнозировали рост цен в России в ноябре

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Годовая инфляция в России по итогам ноября ускорится до 8,02%, это станет новым максимумом с февраля 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков.
Отмечается, что основным фактором разгона цен в ноябре станет рост стоимости продуктов из-за низкого урожая и ситуации на мировых рынках. Также дополнительное проинфляционное влияние окажут нерабочие дни.
К числу проинфляционных факторов также можно отнести продолжающийся в мире рост цен на продовольствие и легковые автомобили, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.
"Урожай существенно ниже уровня прошлого года, а также осложняющие работу бизнеса вынужденные эпидемиологические ограничения", – сказал эксперт.
С таким мнением согласился и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он отметил, что влияние нерабочих дней в России носит проинфляционный характер, поэтому не приходится ожидать значительного ослабления годовой инфляции.
Старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков, в свою очередь, предположил, что проблемными категориями в ноябре останутся фрукты и овощи. Рост цен в этом секторе, пояснил специалист, обусловлен холодным сентябрем. По мнению эксперта, рост цент также коснется и автомобилей, поскольку на многих предприятиях происходит остановка производства из-за нехватки компонентов, а также растет цена на металлы.
"Мы полагаем, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжит притормаживать кредитование населения и охладит спрос на товары длительного пользования", – отметил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
Он также предположил, что укрепление рубля сможет сдержать инфляцию на импортируемые товары.
Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, в свою очередь, уточнил, что переход потребителей от кредитования к сбережениям происходит крайне медленно, несмотря на рост ключевой ставки. По его словам, это также обуславливает перспективу дальнейшего роста цен.
Ранее эксперты выяснили, что в ноябре продолжат расти цены на квартиры в новостройках, поскольку спрос на них остается высоким. Покупателей также привлекает и ключевая ставка ЦБ.
По итогам 2021 года инфляция в РФ может превысить уровень в 6%
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