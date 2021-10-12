Кабмин РФ разработал меры по борьбе с продовольственной инфляцией

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Правительство России подготовило план мер для коррекции продовольственной инфляции. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Основные проблемы продовольственной инфляции – на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что к концу года ожидается подорожание как непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани), так и продовольственных. Предполагается, что без учета овощей и фруктов цены на эту категорию увеличатся на 6,6%.

По словам аналитиков, годовая инфляция в России ускорится до 7,5%, вернувшись на уровень июня 2016 года. При этом в Росстате заявили, что по итогам сентября темпы роста цен ускорились до 7,4%, хотя месяцем ранее этот показатель составлял 6,68%.