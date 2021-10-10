Эксперты спрогнозировали рост цен в России осенью

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По итогам октября годовая инфляция в России ускорится до 7,5%, вернувшись на уровень июня 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости, составив консенсус-прогноз, основанный на опросе аналитиков.

По данным Росстата, по итогам сентября темпы роста цен ускорились до 7,4%, хотя месяцем ранее этот показатель составлял 6,68%.

В официальном прогнозе Банка России отмечалось, что к концу года инфляция в стране составит 5,7–6,2%, однако в последних документах данного прогноза нет. ЦБ лишь отмечает, что темпы роста цен начнут замедляться в четвертом квартале года. Прогноз на октябрь регулятор планирует уточнить позже.

В качестве основного фактора разгона инфляции аналитики выделяют плохой урожай и высокие цены на мировых биржах. Однако, по мнению управляющего активами компании БКС "Мир инвестиций" Андрея Русецкого, проинфляционные факторы частично компенсируют укрепление рубля и статистический эффект.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев отмечает, что рост цен, наблюдаемый в августе и сентябре, был поддержан единовременными выплатами населению, однако в октябре этот фактор влияния на инфляцию не окажет. При этом, убежден главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский, высокий внутренний спрос продолжит разгонять темпы роста цен в стране.

Повлияют на сохранение повышенной инфляции и многолетние пики цен на энергоносители, а также перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае и частично закрытые границы, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

В свою очередь директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов уверен, что дополнительным фактором ценового давления в России может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах.

Старший экономист ВТБ Капитала Александр Исаков и главный аналитик "Промсвязьбанка" Денис Попов сошлись во мнении, что в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться, однако в секторе услуг ситуация останется стабильной.

Вместе с тем аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования "Газпромбанка" Дарья Меньших отмечает, что в стране продолжится рост цен на одежду, обувь и бытовые приборы.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич ожидает, что годовое выражение инфляции составит 7,6–7,8%, отмечая, что в текущем месяце может высокий вклад окажут волатильные компоненты инфляции и в зависимости от ситуации у прогноза может быть значительная погрешность.

Ранее в Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. Подорожание отмечается в сфере непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани). Коснется инфляция и продовольственных товаров. Предполагается, что без учета овощей и фруктов, цены на эту категорию увеличатся на 6,6%.

