Экономист предупредил о резком подорожании картофеля

Фото: depositphotos/PIXbank
Россиян предупредили о резком подорожании картофеля. Такой прогноз дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Эксперт сообщил, что в октябре допускается сезонное падение цен. При этом в ноябре произойдет резкий рост стоимости картофеля.
"С ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период", – заявил Рамазанов в интервью агентству "Прайм".
Среди причин подорожания экономист выделил сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном. Кроме того, на повышение стоимости повлияет увеличение доли импортируемой продукции, уменьшение занятого овощеводством доли населения, а также растущие цены на энергоносители.
Ранее в Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. В частности, инфляция в сфере непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) к концу года составит 7,2%.
До этого гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков назвал причины роста цен на продукты в мире. Он связал это с последствиями пандемии коронавируса и климатическими изменениями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: