Экономист предупредил о резком подорожании картофеля

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Россиян предупредили о резком подорожании картофеля. Такой прогноз дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Эксперт сообщил, что в октябре допускается сезонное падение цен. При этом в ноябре произойдет резкий рост стоимости картофеля.

"С ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период", – заявил Рамазанов в интервью агентству "Прайм".

Среди причин подорожания экономист выделил сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном. Кроме того, на повышение стоимости повлияет увеличение доли импортируемой продукции, уменьшение занятого овощеводством доли населения, а также растущие цены на энергоносители.

Ранее в Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. В частности, инфляция в сфере непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) к концу года составит 7,2%.

До этого гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков назвал причины роста цен на продукты в мире. Он связал это с последствиями пандемии коронавируса и климатическими изменениями.