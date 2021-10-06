В России подорожал фастфуд

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Специалисты подсчитали, на сколько подорожал фастфуд в России в этом году. Соответствующее исследование провел оператор фискальных данных OFD.ru.
Как передает РИА Новости, цена бургера за прошедшие девять месяцев текущего года возросла на 10,4% – до 311 рублей. При этом картофель фри подорожал на 18% – до 111 рублей.
"Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% – до 72,3 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (68,9 рубля)", – утверждается в исследовании.
По подсчетам аналитиков, средний чек при онлайн-заказе фастфуда за девять месяцев увеличился на 25,5% – до 394 рублей.
В общей структуре онлайн-продаж фастфуда доля бургеров и гамбургеров с января по сентябрь 2020 года составляла 74,1%. При этом картошка фри занимала 18,96%, а газированные напитки – 6,5%.
В период с января по сентябрь текущего года продажи бургеров уменьшились до 61,1%, а картофеля фри возросли до 24,2%. Кроме того, газированные напитки увеличили свою долю в 2,5 раза – до 14,7%.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал о вероятной стоимости красной икры к Новому году. По мнению экспертов, следует ожидать уровня цен, сопоставимого с 2020 годом.
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