В Минэкономразвития назвали товары с максимальным ростом цен к концу года

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В Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. Об этом сообщает газета "Известия".

Прогноз Минэкономразвития показывает, что инфляция в сфере непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) к концу года составит 7,2%. При этом в среднем за год показатель не превысит 6,8%, а в 2022-2024 годах не будет выше 4%.

Второе место по подорожанию заняли продовольственные товары без учета овощей и фруктов. Цены на эту категорию увеличатся на 6,6%. При этом за год инфляция составит 7%, на 5,3% возрастут цены на продовольствие в целом.

В прогнозе отмечается, что в ближайшие три года инфляция в сфере продовольственных товаров составит 3,8%, 3,5% и 3,6%.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что Банк России может изменить прогноз по ВВП страны в сторону повышения. Он подтвердил, что аналогичный пересмотр вероятен и в вопросе инфляции.

До этого замминистра финансов Владимир Колычев рассказывал, что инфляция в России близка к пику. Согласно данным Минэкономразвития на 27 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.