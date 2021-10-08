В Минэкономразвития назвали товары с максимальным ростом цен к концу года

Фото: depositphotos/mizar_219842
В Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. Об этом сообщает газета "Известия".
Прогноз Минэкономразвития показывает, что инфляция в сфере непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) к концу года составит 7,2%. При этом в среднем за год показатель не превысит 6,8%, а в 2022-2024 годах не будет выше 4%.
Второе место по подорожанию заняли продовольственные товары без учета овощей и фруктов. Цены на эту категорию увеличатся на 6,6%. При этом за год инфляция составит 7%, на 5,3% возрастут цены на продовольствие в целом.
В прогнозе отмечается, что в ближайшие три года инфляция в сфере продовольственных товаров составит 3,8%, 3,5% и 3,6%.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что Банк России может изменить прогноз по ВВП страны в сторону повышения. Он подтвердил, что аналогичный пересмотр вероятен и в вопросе инфляции.
До этого замминистра финансов Владимир Колычев рассказывал, что инфляция в России близка к пику. Согласно данным Минэкономразвития на 27 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.
Годовая инфляция в России превысила 7%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: