Эксперт рассказал о причинах роста цен на продукты в мире

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Глобальный рост цен на продовольствие, который отмечается с августа, продиктован последствиями пандемии коронавируса и климатическими изменениями в разных странах мира, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"До весны в основном причинами являлись последствия пандемии, были нарушены производственные и логистические цепочки в этот период времени. Тогда многим производителям приходилось закладывать дополнительные затраты в себестоимость производства", – сказал он.

По словам Федякова, компании усиленно наращивали складские запасы, чтобы в будущем не столкнуться с аналогичными проблемами. В настоящее время накапливанием запасов занимаются перерабатывающие предприятия.

"То есть они покупают значительно больше, чем они покупали бы в обычной ситуации. И два фактора очень сильно "разогрели" цены весной и в начале лета. Тогда мы ожидали, что это будет предельный рост цен. Так и произошло в июне, июле. А в августе опять пошел рост цен. И уже, кроме пандемийного фактора, добавился климатический", – заключил специалист.

Ранее Федяков сообщил, что рост цен на продукты в мире стал рекордным за последние 40 лет. Он уточнил, что за последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%.

Данный период роста цен стал одним из самых динамичных с 70-х годов. По его словам, цены выросли не только на продукты питания, но и корма и различные удобрения, и все это взаимосвязано.