Стратегические инициативы обеспечат дополнительно 0,3% роста ВВП с 2025 года – Решетников

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что дополнительные 0,3% роста ВВП РФ будут обеспечены благодаря реализации стратегических инициатив начиная с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что в 2024 году у нас бюджетирование есть, деньги заложены, все процессы должны развернуться, должны выйти на результаты, которые обозначены. Соответственно, при выходе на эти результаты – плюс 0,3% темпа роста", – сказал Решетников.

Ранее сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.