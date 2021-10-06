Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году. Об этом информирует ТАСС.

Прогноз на 2021 год улучшился с 3,2 до 4,3%.

При этом прогнозы Всемирного банка на 2022 и 2023 годы ухудшились до 2,8 и 1,8%. До этого показатели составляли 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что Банк России может изменить прогноз по ВВП страны в сторону повышения. Он подтвердил, что аналогичный пересмотр вероятен и в вопросе инфляции.

До этого замминистра финансов Владимир Колычев рассказывал, что инфляция в России близка к пику. Согласно данным Минэкономразвития на 27 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.