Центробанк подтвердил свой прогноз о начале замедления инфляции в РФ

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Банк России подтверждает собственный прогноз о начале замедления готовой инфляции в IV квартале текущего года, заявил замглавы регулятора Алексей Заботкин. Об этом сообщает РИА Новости.
"С точки зрения годовой инфляции, да, наверное, мы исходим из того, что в четвертом квартале мы увидим уже ее замедление, но это лагирующий показатель, для нас важнее текущий уровень инфляционного давления, который в большей степени показывает сезонно сглаженная динамика в месячных ценах", – отметил Заботкин.
Ранее замминистра финансов Владимир Колычев рассказал, что инфляция в России близка к пику. Согласно данным Минэкономразвития на 27 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.
До этого Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5 до 5,8%. По словам замглавы ведомства Алексея Херсонцева, в среднесрочном горизонте ее ожидают на уровне 4%. Также министерство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год – до 73,6 рубля.
Годовая инфляция в России превысила 7%
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