Россиянам рассказали, цены на какие товары не вырастут в ближайшее время

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Цены на три категории товаров в России не вырастут из-за повышенного предложения или низкого спроса, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, первый такой товар – яблоки.
"Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Вторая категория – строительные материалы, считает Долгова. Она отметила, что у многих производителей накопились большие остатки нераспроданных товаров из-за высоких цен ранее.
Также цены должны снизиться на туристические услуги, добавила специалист, поскольку сезон отпусков заканчивается.
При этом на гаджеты цены продолжат расти из-за сокращения объемов выпуска, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Ранее аналитики выяснили, какие продукты россияне стали реже покупать в 2021 году. Специалисты сравнили покупки за сентябрь 2020 и 2021 годов. По их данным, доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% – в 2021-м, доля яиц – с 30% до 24%, доля шоколада – с 20% до 14%.
Продажи вареников, пельменей, хлебобулочных изделий, мантов и майонеза за год выросли на 1–2%. Самыми популярными продуктами у россиян стали свежие овощи и фрукты, а также молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия, свежее мясо, сладости, минеральная вода и крупы.
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