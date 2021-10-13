Производители рассказали, когда в России могут начать снижаться цены на овощи

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Цены производителей на овощи могут начать снижаться через две или три недели, это зависит от погодных условий, рассказал журналистам директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Если в ближайшие 2–3 недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию", – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что на оптовые цены на овощи открытого грунта влияют два фактора: погодные условия и сроки посева. В регионах, где установилась благоприятная погода, сейчас идет активный сбор урожая, добавил Глушков.

Что касается посева, добавил Глушков, если он произошел на две недели позже, чем обычно, то и сроки поступления продукции на рынок сдвинутся на такой же срок.

Глушков также добавил, что минувший сентябрь был холодным и влажным. Это не позволило в полной мере реализовать планы по сбору урожая. В текущем году посевные площади были увеличены, овощи на полях выросли, но уборка в некоторых регионах затянулась из-за плохой погоды. По словам директора Национального плодоовощного союза, в ключевых субъектах урожай собран только с 60–65% площадей.

Как сообщили в Росстате, за прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%. В частности, на огурцы – на 10,9%, помидоры – на 9,7%, картофель – на 4,4%, капусту – на 0,2%. При этом на 1% подешевела морковь и на 0,3% лук репчатый.

Ранее в Минэкономразвития перечислили товары, на которые к концу года максимально вырастут цены. Подорожание отмечается в сфере непродовольственных товаров – бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Коснется инфляция и продовольственных товаров. Предполагается, что без учета овощей и фруктов, цены на эту категорию увеличатся на 6,6%.