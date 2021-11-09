Топ-менеджер Сбера рассказал, что нельзя делать на фондовом рынке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Непрофессионалам никогда не стоит инвестировать на биржу заемные деньги, посоветовал зампред правления Сбера Кирилл Царев. Эксперт рекомендовал 1% сбережений перевести в акции и следить за их ростом и падением, сообщает сайт "Комсомольской правды".
При этом Царев считает, что небольшую сумму, которой можно рисковать, необходимо вложить на удачу.
"Остальное отдайте в управление профессионалам или рассмотрите такой инструмент, как облигации надежных эмитентов, так как по характеристикам он наиболее близок к депозиту, при этом даже в облигациях риск выше", – отметил топ-менеджер Сбера.
Царев рассказал, что сперва после ряда ограничений из-за коронавируса компания заметила всплеск спроса. Однако в настоящее время, когда ограничения чередуются с послаблениями, россияне перестали резко реагировать на происходящее и продолжают вести привычный образ жизни.
"С другой стороны, происходят фундаментальные изменения некоторых привычек. В первую очередь это касается электронной коммерции, наши сервисы доставки, работающие в этих нишах, активно растут. Переход на удаленную работу из дома – еще один мощный тренд, который стимулировал и рост спроса на жилье, и на ремонт, и на компьютерную технику", – добавил Царев.
Топ-менеджер Сбера рассказал, что в прошлом году люди между срочными счетами и счетами до востребования выбирали второй вариант. Все из-за того, что в этом случае клиент может каждый день распоряжаться деньгами.
По словам Царева, значительно вырос рынок ценных бумаг. В прошлом году были низкие процентные ставки, поэтому люди и начали искать альтернативные методы заработка. При этом эксперт напомнил, что на фондовом рынке не гарантирована доходность. Инвестиции – это всегда риск, поэтому деньги можно не только не заработать, но и потерять.
Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что некоторые банки не разрешают частичное погашение ипотеки, однако они не имеют права начислять штрафы или брать комиссии за раннее внесение всей суммы.
Он предупредил, что любые комиссии, штрафы и начисления за это действие служат поводом для обращения в суд, поскольку это нарушение статьи 809 Гражданского кодекса РФ.
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