В России предложили переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением перенаправлять на счета несовершеннолетних часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщает RT.

По словам Петунина, программа материнского капитала показывает эффективность в улучшении демографической ситуации в стране, однако необходимо расширять меры поддержки для усиления позитивного эффекта.

В качестве примера соответствующих шагов он предложил создание программы, по которой для каждого новорожденного россиянина открывался бы банковский счет с начислением на него средств из федерального бюджета. По задумке Петунина, этими деньгами граждане смогут пользоваться с 18 лет, а их источником должен стать НДПИ.

"В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", – говорится в обращении.

Общественник пояснил, что средства, оставшиеся после осуществления выплат новорожденным, должны быть равномерно распределены между всеми несовершеннолетними россиянами. Петунин отметил, что аналогичные меры реализуются в некоторых нефтедобывающих странах и служат действенным стимулом для повышения рождаемости.

В августе Владимир Путин объявил, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых. Эта мера вводится для предприятий металлургической отрасли.

Позднее Путин поручил исключить влияние повышения налогов в сфере добычи полезных ископаемых на доходы региональных бюджетов. Президент РФ также потребовал предусмотреть в ряде регионов страны постепенное снижение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.