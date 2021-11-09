В России предложили переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних

Фото: depositphotos/Rangizzz
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением перенаправлять на счета несовершеннолетних часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщает RT.
По словам Петунина, программа материнского капитала показывает эффективность в улучшении демографической ситуации в стране, однако необходимо расширять меры поддержки для усиления позитивного эффекта.
В качестве примера соответствующих шагов он предложил создание программы, по которой для каждого новорожденного россиянина открывался бы банковский счет с начислением на него средств из федерального бюджета. По задумке Петунина, этими деньгами граждане смогут пользоваться с 18 лет, а их источником должен стать НДПИ.
"В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", – говорится в обращении.
Общественник пояснил, что средства, оставшиеся после осуществления выплат новорожденным, должны быть равномерно распределены между всеми несовершеннолетними россиянами. Петунин отметил, что аналогичные меры реализуются в некоторых нефтедобывающих странах и служат действенным стимулом для повышения рождаемости.
В августе Владимир Путин объявил, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых. Эта мера вводится для предприятий металлургической отрасли.
Позднее Путин поручил исключить влияние повышения налогов в сфере добычи полезных ископаемых на доходы региональных бюджетов. Президент РФ также потребовал предусмотреть в ряде регионов страны постепенное снижение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: