Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли, исключив из него норму, предусматривающую повышение ставки налога

на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов. Об этом сообщает сайт правительства России.

"Минфину России Антону Германовичу Силуанову доработать проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство", – говорится в сообщении.

При этом Мишустин поручил поддержать ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь, никель или металлы платиновой группы, а также угля коксующегося.

"Поддержать предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%", – говорится в сообщении.

Ранее в Минфине предложили повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Таким образом министерство хотело стимулировать предприятия оставлять больше денег в России.