Мишустин назвал важным постоянный диалог между бизнесом и властями РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Постоянный диалог между бизнесом и властями страны является важной частью эффективного государственного управления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям, мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми", – сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что общество и правительство всегда ждут от российского бизнеса социальной ответственности и выверенных шагов.

"Конечно, это ваше право решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", – пояснил Мишустин.

Ранее на встрече РСПП с Михаилом Мишустиным была достигнута договоренность по налогам между государством и бизнесом. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

