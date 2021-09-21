Силуанов объяснил, кого затронет повышение НДПИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, кого затронет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Минфина, повышение налоговой нагрузки коснется производителей металлов, угля и удобрений. Таким образом в министерстве рассчитывают дополнительно перечислять в бюджет страны порядка 160 миллиардов рублей ежегодно.

Новые параметры были заложены сотрудниками Минфина в проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Основная часть допдоходов будет получена за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, уверены в ведомстве.

Как сообщил Силуанов, новые меры призваны изъять часть допдоходов бизнеса, которые были получены из-за благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Эти действия также помогут стимулировать компании к инвестированию прибыли внутри страны, заявил министр.

В то же время Силуанов отметил, что окончательного решения о формуле данного налога пока нет. Власти выступают за введение плоской ставки, но дискуссия по вопросу продолжается.

"Мы не исключаем того, что на этой неделе мы договоримся о неких параметрах этого налога, последние штрихи сможем ко второму чтению внести", – резюмировал Силуанов.

В августе стало известно, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Об этом заявлял Владимир Путин.