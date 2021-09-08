В России предложили освободить ретейл от НДС взамен на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением освободить ретейлеров от уплаты НДС, когда те передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что через пять лет это позволит ежегодно спасать почти миллион тонн еды. Благодаря этому 1,8 миллиона малоимущих россиян смогут получать почти полноценное питание – 1,5 килограмма продуктов в сутки.

Как отметили в "Фудшеринге", в настоящее время торговым сетям выгоднее отправлять продукты на утилизацию: при передаче их благотворительным организациям они вынуждены платить до 20% НДС от стоимости каждого товара, при этом не получая никакой прибыли.

Письмо центра в Минфине получили. В ближайшее время предложение будет рассмотрено.

Ранее стало известно, что с октября 2020 года москвичи пожертвовали более 7 миллионов рублей через столичный благотворительный сервис. За почти год им воспользовались уже 12,4 тысячи человек. Средняя сумма перевода составила 286 рублей.

