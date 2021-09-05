Москвичи пожертвовали более 7 млн рублей через столичный благотворительный сервис

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

С октября 2020 года москвичи пожертвовали более 7 миллионов рублей через столичный благотворительный сервис, рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В октябре прошлого года начал работу благотворительный сервис на портале mos.ru, через который можно перевести деньги в адрес некоммерческих организаций и узнать подробнее о благотворительных программах и фондах. Сервис становится все более востребованным: если в начале лета мы говорили о 5 миллионах рублей пожертвований с момента его запуска, то сейчас эта сумма уже превысила 7 миллионов рублей", – заявил он.

Отмечается, что сервисом на mos.ru воспользовались уже 12,4 тысячи человек. Средняя сумма перевода составила 286 рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что партнерами столичного благотворительного сервиса стали уже 50 фондов. Она отметила, что статистические показатели благотворительности важны, однако за ними стоит главное – человеческое тепло, забота и желание помогать тем, кто столкнулся с тяжелейшими испытаниями.

По данным мэрии, 50-м участником проекта стал фонд "Движение вверх", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.