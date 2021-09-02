Наталья Сергунина рассказала о развитии столичного благотворительного сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Партнерами столичного благотворительного сервиса стали уже 50 фондов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Менее чем за год к сервису присоединились 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тысячи. В общей сложности они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода – примерно 286 рублей. Это основные отчетные показатели", – сказала Сергунина.
Она отметила, что данные показатели важны, однако за ними стоит главное – человеческое тепло, забота и желание помогать тем, кто столкнулся с тяжелейшими испытаниями. По данным мэрии, 50-м участником проекта стал фонд "Движение вверх", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.
"Сервис был создан по инициативе благотворителей, с октября прошлого года он работает на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, а с июня 2021 года также доступен в городском мобильном приложении "Моя Москва", – говорится в материале.
Для того чтобы сделать пожертвование через благотворительный сервис на портале mos.ru, необходимо авторизоваться, выбрать программу в разделе фондов, указать сумму взноса и нажать "Помочь".
Также сделать благотворительный взнос можно в сервисе "Мои платежи". Для этого необходимо авторизоваться, выбрать программу в разделе "Благотворительность", указать сумму и нажать кнопку "Оплатить". Помимо этого, благотворительный сервис интегрирован в мобильное приложение "Моя Москва".
Ранее в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте. Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный.
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