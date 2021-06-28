К благотворительному сервису на портале mos.ru присоединились еще три организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще три организации присоединились к благотворительному сервису на mos.ru, теперь жители столицы могут поддержать программы 45 фондов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из новых участников стал "Центр лечебной педагогики". Он помогает в обучении детям с аутизмом, эпилепсией, генетическими нарушениями. За 30 лет работы региональной общественной благотворительной организации помощь получили 27 тысяч человек.

"Ежемесячно в Центре лечебной педагогики занимаются более 400 детей, более трети из них имеют инвалидность. Для ребят с тяжелыми и множественными нарушениями развития очень важно начать заниматься как можно раньше. В рамках программы особые дети будут посещать игровые и музыкальные занятия, научатся общаться, найдут друзей. Так они получат новые стимулы для развития и повысят свои шансы включиться в жизнь общества", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте. Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный.

