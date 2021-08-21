Более 2 тыс животных из приютов столицы обрели новый дом с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 тысяч кошек и собак из приютов Москвы обрели новый дом с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ столицы со ссылкой на его руководителя Вячеслава Торсунова.

"Только в этом году новый дом уже обрели 1 706 собак и 387 кошек, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники приютов проделывают огромную работу – они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Не меньшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", – приводятся слова Торсунова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше граждан узнали о животных, которым нужен дом.

По его словам, в настоящее время в городе работают 13 приютов для животных.

"Когда собака или кошка попадает в приют, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства. Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше", – говорится в материале.

Уточняется, что с 2010 года дом нашли свыше 28 тысяч животных из приютов. На сегодняшний день в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек.

21 августа отмечается Международный день бездомных животных.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что в Москве улучшается ситуация с бездомными животными.

Поддержать бездомных животных может любой житель столицы. На портале mos.ru работает специальный благотворительный сервис, принимающий пожертвования от москвичей.