Более 2 тыс животных из приютов столицы обрели новый дом с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 2 тысяч кошек и собак из приютов Москвы обрели новый дом с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ столицы со ссылкой на его руководителя Вячеслава Торсунова.
"Только в этом году новый дом уже обрели 1 706 собак и 387 кошек, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники приютов проделывают огромную работу – они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Не меньшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", – приводятся слова Торсунова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше граждан узнали о животных, которым нужен дом.
По его словам, в настоящее время в городе работают 13 приютов для животных.
"Когда собака или кошка попадает в приют, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства. Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше", – говорится в материале.
Уточняется, что с 2010 года дом нашли свыше 28 тысяч животных из приютов. На сегодняшний день в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек.
21 августа отмечается Международный день бездомных животных.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что в Москве улучшается ситуация с бездомными животными.
Поддержать бездомных животных может любой житель столицы. На портале mos.ru работает специальный благотворительный сервис, принимающий пожертвования от москвичей.
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