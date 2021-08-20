В МГД предложили снизить земельный налог для участков с приютами для животных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьев рассказал, что в столичный парламент внесен законопроект о снижении ставки земельного налога в отношении участков, на которых располагаются приюты для животных.

Парламентарий считает несправедливым то, что по действующему законодательству приюты для животных облагаются максимально возможным земельным налогом.

"Мной внесен еще один законопроект, направленный непосредственно на помощь приютам – это снижение земельного налога на размещение приютов для животных", – отметил парламентарий.

По словам Соловьева, в осеннюю сессию депутаты готовы начать обсуждение изменений в городское законодательство, которые будут направлены на защиту бездомных животных.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что в Москве улучшается ситуация с бездомными животными.