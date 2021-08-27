Валерий Катков призвал москвичей активнее сдавать вторсырье на переработку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат в депутаты Государственной думы по 199-му округу от Партии роста Валерий Катков призвал жителей Москвы активнее участвовать в сдаче вторсырья.

Он отметил, что благодаря сдаче отходов москвичи смогут не только получить дополнительный доход, но и поспособствовать улучшению экологической ситуации, поскольку таким образом мусор отправляется на переработку, а не на мусорные полигоны.

"Например, в парке "Кузьминки-Люблино" организован пункт сбора вторсырья. Там принимают устаревшие вещи, батарейки, крышечки от пластиковых бутылок и рассортированный мусор. Вы сдаете пластиковые крышки от бутылок и упаковок тетрапак в пункты приема, они отправляются на завод по переработке", – заявил Катков.

Как отметил кандидат, в последнее время граждане, особенно молодежь, демонстрируют рост экологического сознания. По словам Каткова, деньги за собранный пластик начисляются на счет благотворительного фонда. Кроме того, Мосприрода участвует в благотворительном проекте "Добрые крышечки".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

