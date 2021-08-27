Жириновского зарегистрировали на электронное голосование

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прошел регистрацию для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму.

"Сегодня меня успешно зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму. Все проверки завершились успешно и были связаны с тем, чтобы удостовериться, что заявитель тот, за кого себя выдает", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Жириновского, за электронным голосованием будущее, поскольку новая технология позволяет избежать подделки протоколов, вбросов бюллетеней и прочих фальсификаций.

"При голосовании по интернету это невозможно. В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии. По любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии", – отметил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский возмутился трудностями, возникшими при его регистрации на дистанционное электронное голосование. Политик потребовал предоставить ему и его соратникам право голосовать электронно.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.