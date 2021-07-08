В России появится реестр бездомных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству труда и социальной защиты и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства". Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывается в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, предлагаемая мера поможет измерить целесообразность необходимых решений в области профилактики бездомности.

Ведомства также обязали разработать критерии, по которым россиян могут относить к категории лиц без определенного места жительства. Кроме того, определят порядок ведения реестра таких лиц.

Кроме того, Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину рассмотреть возможность введения бездомных в очередь на социальный найм жилья. Ответственные сотрудники обязаны выполнить поручение в срок до 20 сентября.

Еще одно распоряжение касается обеспечения бездомных медицинской помощью, а также изменения размера госпошлины на оформление паспорта для таких лиц.

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