Бездомные начали захватывать пустующие дома россиян в Испании

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Фото: TASS/ZUMA
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга – самовольного захвата пустующих домов.
Число таких жалоб резко выросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране. Как рассказала "Газете.ру" одна из жительниц Испании Наталья, сквоттерами, как правило, оказываются выходцы из африканских стран и цыгане.
Однако также из домов приходится выгонять выходцев из СНГ, восточной Европы и США. По словам собеседницы, это "не всегда это только нищие, безработные". "Захватчиками" могут быть и представители среднего класса, не сумевшие выплатить кредит по ипотеке.
Они остаются жить в залоговом жилье и вносят плату за коммуналку. По испанским законам выселить нарушителей можно только через суд, который зачастую оправдывает подобное заселение тем, что каждый человек имеет право на жилище.
В то же время полиция не имеет права зайти в помещение, пока сквоттеры не откроют сами. Закон утверждает, что человек изначально не преступник, поэтому прав тот, кто находится в доме, пока не доказано обратное.
Ранее стало известно, что Евросоюз начнет открывать границы с 1 июля. На первом этапе заехать на территорию ЕС смогут граждане 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.
ЕС начнет открывать границы с 1 июля
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