Во Франции начали расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

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Фото: соцсети
Министерство внутренних дел Франции начало расследование беспорядков в Дижоне, где произошли столкновения между местной североафриканской общиной и выходцами из Чечни.
Как сообщили ТАСС в МВД Франции, на место для наведения порядка будут направлены дополнительные силы полиции, а также государственный секретарь при ведомстве Лоран Нуньес.
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную.
По словам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские.
Для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, этнический конфликт может быть связан со сбытом наркотиков.
В ночь на понедельник беспорядки вспыхнули вновь. Согласно данным полиции, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Они жгли машины и мусорные баки, пострадали около 10 человек.
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