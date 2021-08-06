Путин заявил о планах повышения НДПИ для металлургов

Фото: kremlin.ru
С 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с работниками и строителями цементного завода "Цемикс" в Башкирии.
"Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", – приводит его слова РИА Новости.
В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вводе временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Данное решение призвано стабилизировать цены на металл на внутреннем рынке.
Новый порядок работы в отрасли металлургии установлен на срок с 1 августа до 31 декабря 2021 года. Пошлины будут формировать из базовой ставки 15% и специфического компонента, выраженного в долларах за тонну.
До этого вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на значительный рост доходов российских металлургических компаний. По его словам, за минувший год они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли, которые теперь должны вернуть бюджету страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: