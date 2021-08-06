Путин заявил о планах повышения НДПИ для металлургов

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С 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с работниками и строителями цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

"Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", – приводит его слова РИА Новости.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вводе временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Данное решение призвано стабилизировать цены на металл на внутреннем рынке.

Новый порядок работы в отрасли металлургии установлен на срок с 1 августа до 31 декабря 2021 года. Пошлины будут формировать из базовой ставки 15% и специфического компонента, выраженного в долларах за тонну.

До этого вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на значительный рост доходов российских металлургических компаний. По его словам, за минувший год они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли, которые теперь должны вернуть бюджету страны.

