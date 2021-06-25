Кабмин утвердил временные пошлины на экспорт металлов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вводе временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Об этом сообщает RT.

Новый порядок работы в отрасли металлургии установлен на срок с 1 августа до 31 декабря 2021 года. Пошлины будут формировать из базовой ставки 15% и специфического компонента, выраженного в долларах за тонну.

Данный компонент будет учитывать как вид (для цветных металлов), так и степень переработки (для черных металлов). Также при его расчете примут во внимание динамику мировых цен на продукцию по итогам пяти месяцев года.

По информации кабмина, указанные пошлины действительны только при экспорте сырья за пределы Евразийского экономического союза.

Основной совладелец "Северстали" Алексей Мордашов накануне заявил, что процедура введения пошлин на металлы должна быть сбалансированной. Кроме того, он допустил вероятный рост цен на сырье.