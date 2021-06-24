Мордашов выразил надежду на сбалансированные меры по сдерживанию роста цен на металлы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Основной совладелец "Северстали" Алексей Мордашов прокомментировал озабоченность правительства РФ ростом цен на металлопродукцию. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие", – заявил специалист.

Мордашов также выразил надежду на то, что новые меры не затруднят в существенной степени доступ российской продукции в области металлургии на зарубежные рынки.

Правительство РФ ранее объявило о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы с августа до конца декабря 2021 года. Данное решение призвано стабилизировать цены на металл на внутреннем рынке. Вместе с тем, считает Мордашов, есть риск роста мировых цен на сталь.

В Минфине поддержали предложение ввести временные экспортные пошлины на металлопродукцию. В ведомстве назвали необходимой дополнительную настройку налогообложения металлургической отрасли в случае одобрения данной инициативы.