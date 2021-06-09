Правительство допустило утрату лидерства России по экспорту газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство допустило возможность потери лидерства по объемам экспорта газа в мире. Такие данные приводятся в плане мероприятий по реализации энергетической стратегии РФ до 2035 года, передает РИА Новости.
В документе указано, что на ближайшие два года страна останется на первом месте рейтинга по объемам экспорта топлива. Вместе с тем нет четкой уверенности, что Россия останется экспортером-лидером в 2024 году.
По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, самым высоким потенциалом роста добычи газа обладают США со сланцевыми запасами и Катар, рассчитывающий нарастить производственные мощности.
По состоянию на 2019 год, основным рынком сбыта газа для РФ была Европа – туда экспортировали около 261 миллиарда кубометров топлива. За этот же период Катар поставил 143 миллиарда кубометров, а США – 132 миллиарда.
Предполагается, что Россия потенциально может нарастить долю на газовом рынке за счет новых трубопроводов в Китай. Также вероятно улучшение позиций страны за счет СПГ-проектов.
Один из последних крупнейших проектов РФ в сфере газовой энергетики – строительство трубопровода "Северный поток – 2". Как заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зееле, работы будут завершены в текущем году.
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