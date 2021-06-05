Глава OMV назвал сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

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Глава австрийской компании OMV Райнер Зееле назвал сроки завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета "Известия".

На Петербургском международном экономическом форуме Зееле спросили, когда будет завершен проект.

"В этом году", – ответил глава компании.

Ранее в рамках своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

По словам главы государства, для начала поставок газа по первой ветке понадобится около 10 дней. Путин также выразил надежду, что вторая нитка будет завершена в течение 1,5–2 месяцев.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.