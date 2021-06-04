В МИД прокомментировали завершение строительства первой нитки "Северного потока – 2"

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Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток – 2" завершена не кому-либо назло, а на благо России и стран, участвующих в проекте. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло – кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств – участников проекта", – говорится в опубликованной записи.

Ранее в рамках своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

По словам главы государства, для начала поставок газа по первой ветке понадобится около 10 дней. Путин также выразил надежду, что вторая нитка будет завершена в течение 1,5–2 месяцев.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.