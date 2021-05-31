Металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд руб – Белоусов

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Доходы российских металлургов за минувший год выросли в разы – они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли. По словам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, им нужно вернуть деньги в бюджет, сообщает телеканал РБК.

Он также добавил, что металлурги подняли цены на внутреннем рынке согласно росту мировых цен.

"Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей по году. Я считаю, что они должны вернуть эти деньги в виде налога", – уточнил Белоусов.

Ранее он заявил, что инфляция в России по итогам 2021 года будет в районе 4–5%. По его словам, соглашения о ценах на продукты с бизнесом сработали.