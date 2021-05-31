Белоусов спрогнозировал инфляцию в США по итогам 2021 года

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Инфляция в США по итогам 2021 года будет в районе 4–5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Многие страны, прежде всего, Соединенные Штаты, европейские страны, практически все резко ослабили денежно-кредитную политику в условиях кризиса и в условиях пандемии. И не просто ее ослабили, но еще и много денег влили населению в потребительский спрос. С другой стороны, в условиях пандемии так или иначе упало производство потребительских товаров в мире. И у нас вот эта вилка, которая возникла, вызвала действительно рост цен", – заявил Белоусов в эфире телеканала РБК.

Он напомнил, что в Европе многие страны привыкли к нулевой инфляции, кое-где сформировалась дефляция, сейчас во многих странах порядка 2%.

Ранее кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания.

Тогда Белоусов заявлял о необходимости ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Соответствующее поручение он дал ответственным министрам. Данная мера была призвана позволить производить оценку возможного влияния динамики на стоимость продукции в России, а также своевременно принимать решения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснял, чем вызван рост цен на продукты в России. По его словам, одна из причин заключается в жадности отдельных производителей и торговых сетей.

Глава кабмина напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.