В правительстве планируют увеличить бюджет на 400 млрд рублей за счет допналогов

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В правительстве России обсуждают донастройку налоговой системы таким образом, чтобы в 2022–2024 годах она приносила в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что это может коснуться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также так называемого налога для богатых: речь идет о введении новых сборов, повышении старых, корректировке самой системы их уплаты. Например, в 2020 году уже повышался НДПИ для металлургов, однако теперь повысить планируют налоги на добычу других видов сырья, в том числе цветных металлов. А в случае с акцизами речь может пойти в том числе и о сахаросодержащих напитках.

Предполагается, что от того, получится ли пополнить бюджет дополнительными средствами, будет зависеть степень реализации стратегических инициатив правительства.

По словам источника Минэкономразвития, в ведомстве не планируют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не считают необходимым ужесточать бюджетную политику.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что более половины россиян согласны на повышение налогов, если государство станет активнее поддерживать бедных за счет бесплатных услуг в сферах образования, здравоохранения. Таковых оказалось 54%, при этом большинство – люди старше 60 лет.

Между тем 28% респондентов уверены, что налоги должны быть минимальными, чтобы у каждого была возможность распоряжаться собственными деньгами наилучшим для себя образом.

