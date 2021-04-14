Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) внесла предложение страховать утраченный заработок и снижать НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.
"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством РФ настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики РФ с включением в нее следующих мероприятий: поэтапное повышение соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы до 50%", – говорится в документе.
В число предложений также вошло страхование утраченного заработка в случае потери работы, простоя и ряда других ситуаций, в которых физлицо получает менее 2,4 миллиона рублей в год.
При этом для работников, которые находятся на больничном, налогообложение предложено отменить.
Ранее стало известно, что больше трети россиян (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Специалисты ВЦИОМ по телефону опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Примерно половина участников исследования (52%) сочла размер налогов достаточным. Только 1% опрошенных говорил о необходимости увеличить налоговое бремя.
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