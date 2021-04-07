Оформить имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ теперь можно онлайн

Фото: Depositphotos/VadymPastukh

Закон, который упрощает процедуру получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), приняли в Госдуме. Теперь выплаты можно оформить без посещения ФНС и сбора документов, сообщает РИА Новости.

Ранее подтверждать право на вычет необходимо было документами и декларацией по НДФЛ. Вернуть 13 процентов подоходного налога с суммы расходов человек мог только после проверки налоговой, на которую отводилось до трех месяцев.

Новый закон упрощает данную процедуру. Речь идет о получении вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. В силу закон должен вступить с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования.

Новый порядок предусматривает общение граждан с налоговиками через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение выплат сотрудники ведомства будут проверять самостоятельно в течение месяца.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков рассказал, что общий срок получения средств составит около полутора месяцев с момента подачи заявки.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов добавил, что человек получит право на имущественный вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме с момента акта приема-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за получением средств можно будет после госрегистрации прав на недвижимость.

Кроме того, закон предусматривает штраф за недостоверное информирование налоговым агентом в рамках новых правил оформления инвестиционных налоговых вычетов. Взыскания составят 20 процентов от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Также штрафовать будут и банки за предоставление недостоверной информации о расходах налогоплательщика.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.

